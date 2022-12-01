Gümüşhacıköy’de ''zorunlu kış lastiği'' denetimi yapıldı

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde polis ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu nedeniyle denetim gerçekleştirdi.

Şehrin giriş ve çıkışında uygulama yapan Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, sürücülerin araçlarına kış lastiği takıp takmadığını kontrol etti.

Uygulamada durdurulan araçların lastiklerinin diş derinliği, "kumpas" adı verilen aletle ölçüldü. Ekipler, araçlarında kış lastiği kullanan sürücülere teşekkür etti.

1 Nisan 2023'te sona erecek kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sürücülerine 1152 lira ceza uygulanacak.

Ekipler, ayrıca sürücülere emniyet kemeri takmaları yönünde de uyarılarda bulundu.



Yük ve yolcu taşıyan ticari araçlardaki kış lastiği denetimlerinin süreceği belirtildi.

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