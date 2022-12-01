Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Tümer’den köy okulu ziyareti

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AMASYA (AA) - Taşova ilçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, köy okuluna ziyarette bulundu.

Alpaslan Ortaokulu'nu ziyaret eden Tümer, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.



Okulları ziyaret edip çocuklara en iyi eğitim şartlarını oluşturmak istediklerini dile getiren Tümer, "İlçe genelinde okullarımızda çok fazla fiziki eksiğimiz bulunmamakta. Kovid-19 döneminde uzaktan eğitim modeli uygulamak zorunda kalmıştık. Bakanlık olarak bu eksikliği gidermek için öğrencilerimize kaynak desteği verilmekte. Gayretimiz özellikle bu yıl sınava girecek sekizinci ve onikinci sınıflardaki çocuklarımızı en iyi şekilde sınavlara hazırlayıp hayal ettikleri okullarda eğitim almalarını sağlamak." dedi.

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