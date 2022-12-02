Merzifon'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Haşim Dülger Özel Eğitim Okulu'nda düzenlenen etkinliğe Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş, Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer Basmacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ile öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Kaymakam Güldoğan, burada yaptığı konuşmada, engellilere yönelik farkındalık oluşturulmasında ve bakış açısının olumlu yönde değiştirilmesinde büyük rol oynayan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.

Engellilerin yaşamını kolaylaştırmak ve onları sosyal hayatın bir parçası kılmak amacıyla devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgulayan Güldoğan, kendilerinin de üzerlerine düşeni titizlikle sürdürdüğünü kaydetti.

Etkinlik, özel eğitim öğrencilerinin müzikli oyun gösteri ve pasta kesiminin ardından sona erdi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.