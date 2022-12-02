Amasya'da Kamu Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

AMASYA (AA) - Amasya Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında Kamu Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Amasya Valiliğinde düzenlenen toplantıda konuşan Masatlı, il genelinde sunulan kamu hizmetleri ile kamu yatırımlarının genel değerlendirmesini yaptıklarını söyledi.

Kamu yatırımlarının yanı sıra sosyal devlet anlayışını da benimsediklerini dile getiren Masatlı, şöyle konuştu:

"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kömür yardımı ve doğal gaz desteği noktasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı müdürlüklerimizin çalışmaları devam etmektedir. Yine Vefa Projesi kapsamında il genelinde kendi bakımını karşılayamayacak yaşlı ve engellilerimizin yaşadığı 601 haneye hizmet verilmektedir. Tarım ve hayvancılık alanında ise bu yıl oldukça bereketli bir sezon geçirmiş bulunuyoruz. İlkbahar döneminde gerçekleştirdiğimiz fide, fidan ve teknik ekipman desteklerimiz 2023'te de devam edecektir. İl Özel İdaremiz bu yıl belirlenen çalışma takvimi çerçevesinde yol, altyapı, içme ve sulama suyu gibi projelerini büyük oranda tamamlamıştır. KÖYDES çalışma takviminde yer alan projeler de başarıyla bitirilmiştir."

Şehit aileleri, gaziler, koruyucu aileler, öksüz ve yetimler, ihtiyaç sahipleri, engelli ve yaşlıları sürekli ziyaret ettikleri anlatan Masatlı, kendilerine devletin daima yanlarında olduğunu hissettirdiklerini kaydetti.

Toplantıda sağlık, eğitim, tarım, sosyal hizmetler, sosyal yardımlaşma, genel bütçe yatırımları, İl Özel İdaresi yatırımları, KÖYDES programı ve kaymakamlıklarca yürütülen diğer projelere ilişkin bilgilendirme yapılarak, görüş alışverişinde bulunuldu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.