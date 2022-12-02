Taşova Müftüsü Koçak'tan engelliler derneğine ziyaret

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AMASYA (AA) - Taşova Müftüsü Ferhat Koçak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Taşova Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Koçak, dernek başkanı Yavuz Aydın ve dernek üyeleriyle sohbet ederek, sorunlarını dinledi.

Koçak, her zaman engellilerin yanında olduklarını dile getirerek, "Engellilerimizin yaşadıkları bazı zorlukların farkındayız. Bu zorlukları aşmak adına üzerimize düşeni yapamaya hazırız. Müftülük olarak engelli kardeşlerimizin milli ve manevi değerlerine katkı sunmak için her zaman hazırız. Camilerimiz genelinde engellilerimizin daha rahat hareket etmeleri için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Amacımız herkesin camilere kolaylıkla gelebilmelerini sağlamak." dedi.

Aydın ise ziyaretten dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi.

Ziyarette dernek üyelerine Kur'an-ı Kerim hediye eden Koçak'a İlçe Müftülüğü engelli koordinatörü Ahmet Nazım Güneş eşlik etti.







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