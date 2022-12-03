Suluova'da engelli ilkokul öğrencisine akülü araç hediye edildi

Var olmayan bir restoran Londra'nın en iyi restoranı oldu!

AMASYA (AA) - Türkiye Sakatlar Derneği Suluova Şubesince 10 yaşındaki engelli Ferhat Çelik'e akülü araç verildi.

Türkiye Sakatlar Derneği Suluova Şubesi Başkanı Mehmet Semiz, hayırseverlerin desteğiyle temin edilen akülü tekerlekli sandalyeyi dernek binasında ilkokul 3. sınıf öğrencisi Ferhat Çelik ve annesi ev hanımı Sevda Çelik'e teslim etti.

Anne Sevda Çelik'in derneğe başvurarak doğuştan kas hastalığı nedeniyle yürüme engeli olan oğlu için tekerlekli sandalye talep ettiğini anlatan Semiz, "Bunun üzerine konuyu özel bir eğitim kurumunda yönetici olan Nuh Ateş'e ilettim. Ateş'inde yurt dışındaki yakınlarına konuyu bildirmesi üzerine akülü tekerlekli sandalye, engelli öğrencimize hediye olarak derneğimize gönderildi." dedi.



Bu tür yardımların engellileri hayata bağlamada çok büyük katkı sağladığını vurgulayan Semiz, "Eve mahkum bir hayattan kurtulup sosyal hayatın içine katılmaları ve yaşama sevinçlerinin artması dolayısıyla katkı sağlıyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde okula gidip gelmekte sıkıntı yaşayan engelli bir öğrencimize akülü engelli arabası temin eden hayırseverlerimize çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Sevda Çelik de ilkokul 3. sınıf öğrencisi oğlunun hastalığının tedavisi olmadığını dile getirerek, "Kendi başına yürüyemiyor ve vücut dengesini kurmakta zorlanıyor. Ayağa kalkması ve yürümesi gerektiği zaman ya kucağıma alıyorum ya da kol ve vücudundan destekliyorum. İlk iki yıl okula ben götürüp getirdim. Son bir yıldır da Belediyemizin tahsis ettiği engelli ulaşım aracıyla gidip geliyor. Hayırseverlerin hediye ettiği akülü engelli aracıyla artık kimseden yardım almadan kendi okuluna gidip gelebilecek. Evden dışarı çıkıp dolaşabilecek. Çok mutlu oldu oğlum da ben de. Yardım edenlerden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.