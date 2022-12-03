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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasyalı 8 yaşındaki serebral palsi hastası çocuğa polislerden sürpriz

AA

Amasyalı 8 yaşındaki serebral palsi hastası çocuğa polislerden sürpriz

AMASYA (AA) - Amasya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, 8 yaşındaki serebral palsi hastası Kerem Baş'ın polis olma hayalini gerçekleştirdi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel bir rehabilitasyon merkezini ziyaret eden polisler, burada eğitim alan öğrencilere hediyeler verdi.

Serebral palsi hastası Kerem'in polis olma hayali bulunduğunu öğrenen ekipler, küçük çocuğa hediye ettikleri polis kıyafetini giydirdi.

Polislerin ziyaretiyle mutlu olan çocuklar, yunus ekiplerinin motosikletiyle şehir gezisi de yaptı.

Kerem'in annesi Kerime Baş, çocuğunun hayalini gerçekleştiren polislere teşekkür ederek, oğlunun gün boyu pencerede beklediğini, yoldan geçen polis araçlarına el salladığını söyledi.

Baş, "Oğlumun hayali polis olmaktı. Bugün de polis ağabeyleri oğlum Kerem’e polis üniforması giydirdi. Oğlumun hayalini gerçekleştirdikleri için polis ekiplerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

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