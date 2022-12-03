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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya Belediye Başkanı Sarı'dan "zincir market" açıklaması:

AA

Amasya Belediye Başkanı Sarı'dan "zincir market" açıklaması:

AMASYA (AA) - Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Amasya adına söylüyorum, belediye başkanlığına geldiğim günden beri malum marketlerin hiçbirine ruhsat vermedim. O kadar baskı, o kadar talep oldu, hiçbirine ruhsat vermedim." dedi.

Sarı, Belediye Başkanlığında gazetecilere açıklama yaptı. Kentte zincir marketlere yönelik denetimlerin devam ettiğini söyleyen Sarı, şunları kaydetti:

"Amasya adına söylüyorum, belediye başkanlığına geldiğim günden beri malum marketlerin hiçbirine ruhsat vermedim. O kadar baskı, o kadar talep oldu, hiçbirine ruhsat vermedim. Şehrimizde bu tür marketlerin açılmasına müsaade etmedim. Özellikle adı geçen marketin açılmasına müsaade etmedim. Lakin dün hangi akla hizmetle ya da kimler tarafından örgütlendiği belli olmayan bir gafilin, bir cahilin açıklaması Türk milletinin dikkatini çekmiştir. Ben ona şöyle söylüyorum: Galip, mağlup olmuştur. Onun haddi de değildir, hakkı da değildir. Türk milletinin liderine, Sayın Devlet Bahçeli Bey'e dil uzatma cesaretini göstermesinin manasını anlayamıyorum. Bana göre manda yüreği yemiş olması lazım. Herkes dilinin ayarını bilmek zorundadır. Bilmezse haddini bildiren mutlaka olacaktır."

Türk milletinin kendine hakaret edenlere, yok sayanlara her zaman cezasını ödettiğini dile getiren Sarı, "Türk milletinin duyarlı olduğuna ve hassasiyetlerine inanan birisiyim. Bu kendini bilmezin Türk milleti cezasını verecektir. Hemen tövbe etmeli, özür dilemeli. Yoksa bu işin altından kendini kaldıramaz." diye konuştu.

Ekiplerin marketleri denetlediğini, ticari noksanlık varsa gerekli cezayı alacaklarını anlatan Sarı, "Kapanması gerekiyorsa kapanacak, ceza alacaksalar ceza alacaklar. Usulüne uygunsa elbette ticari hayatına devam edeceklerdir. Lakin daha önce bizde bunların sabıkaları var, fahiş fiyat üzerinden. Fahiş fiyatta kim işlem yaparsa ben de o marketleri kapatırım." açıklamasında bulundu.

Sarı, yerel market ve mahalle bakkallarını desteklediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu bir akıl işidir. Ben bu tür insanların vatandaşı soyduklarına inanıyorum. Özellikle şehrimize giren marketlerin katkısı olduğunu düşünmüyorum. Parayı akşam toplayıp gidiyorlar. Bunların kim olduğunu biliyoruz. Onların güvendikleri okyanus ötesinde kaldı, o tarafa güle güle. Hem bu millete tezgah yapacaksınız, ihanet içerisinde bulunacaksınız hem de bu milletin parasını alacaksınız. Buna müsaade etmeyiz."

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