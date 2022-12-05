Merzifon'da yatırım değerlendirme toplantısı düzenlendi

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde yapılması planlanan hizmet ve yatırımlar düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Merzifon Kaymakamlığı tarafından ilçede yapılması planlanan çalışmalara yönelik Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında toplantı düzenlendi.

Kaymakamlıktaki toplantıda, şimdiye kadar yapılan çalışmalar ve yapılacak projeler ele alındı.

Güldoğan, yaptığı konuşmada, daire müdürlerinin katılımıyla her ay düzenli olarak bir araya gelerek, proje ve yatırımları görüştüklerini söyledi.

İlçenin güzelleşmesine yönelik birçok kararın alındığı toplantının yararlı geçtiğini aktaran Güldoğan, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tadilatı devam eden okulların durumu, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Aile Sağlığı Merkezi yapımı, Gençlik Merkezi'ne ek bina yapımı, Kızlar Mektebi'nin restorasyonu, KÖYDES yatırımları ile İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü tarafından yürütülen projeleri değerlendirdik. Son derece verimli geçen toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nesrin Pircanoğlu ve ilgili kurumların müdürleri katıldı.

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