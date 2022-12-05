Belediye Başkanı Üçok Türkiye Sakatlar Derneği Suluova Şubesi'ni ziyaret etti

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AMASYA (AA) - Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, Türkiye Sakatlar Derneği Suluova Şubesi Başkanı Mehmet Semiz ve dernek üyelerini ziyaret etti.

Dernek binasına giderek, Semiz ve tüm engelli bireylerin gününü kutlayan Üçok, ilçe genelinde yürütülen hizmetlerde engelli bireylere pozitif ayrımcılık uyguladıklarını söyledi.

Engellilerin sorun yaşamaması için kurum, kuruluş binaları ile yol ve kaldırımlarda engelli rampaları yaptıklarını, engelli servis aracı tahsis ederek şehir merkezinde her noktaya ücretsiz ulaşım imkanı sağladıklarını, aktaran Üçok,"Engelsiz yaşam parkı ve engelli ofisi inşa ederek hizmete sunduk, engelli bireylerin evden dışarı çıkmaları ve sosyal hayatın içinde daha fazla yer almaları için tüm engelli bireylere destek veriyoruz, toplumun da engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için daha duyarlı davranması gerekiyor." diye konuştu.









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