Hedefinde dünya şampiyonası olan Türk hokeyinin geldiği nokta takdir topluyor

AMASYA (AA) - CİHAN OKUR - Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Türk hokeyinin gelişiminin Avrupa'yı şaşkına çevirdiğini söyledi.



Karakan, Almanya'nın Hamburg kentinde 7-10 Aralık'ta düzenlenecek, Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası için Amasya'da kampa giren ve hazırlıklarını tamamlayan, A Milli Kadın Hokey Takımı'nı ziyaret etti.

Millilerle sohbet eden Karakan, AA muhabirine, Türk hokeyinin, kendilerinden yüzlerce yıl önce bu işe başlayan ülkelerle şu anda yarışır duruma geldiğini belirtti.

A Milli Kadın Hokey Takımı'nın Amasya'da 4 kamp gerçekleştirdiğini ve bu sürecin çok verimli geçtiğini aktaran Karakan, "Bu millilerimizin sorumluluğunu daha da artırdı, A Milli Kadın Hokey Takımı'mızın her ferdi aynı bu bilinçte ülkesini, bayrağını layıkıyla temsil etmeye çalışacaklar. Seksen beş milyon, Türk milletinin bütün sorumluluğunun kendilerinde olduğunun bilincindeler." dedi.

Teknik heyet ve sporculara şampiyonada başarılar dileyen Karakan, "Türkiye Hokey Federasyonu çok heyecanlı çünkü hokey tarihinde ilk defa böyle bir klasmana çıktı. Dolayısıyla oradaki neticeyi biz de merak ediyoruz ama onlara da sonsuz güvenimiz var." ifadelerini kullandı.





- Millilerin hedefinde dünya şampiyonası var

Milli takıma, Avrupa şampiyonasında başarılar dileyen Karakan, şunları kaydetti:

"Ama bir de Dünya Hokey Federasyonunun organize ettiği dünya şampiyonası var. O işte bütün kıtalardaki en başarılı ülkelerden bir dünya şampiyonası yapıyorlar. Şimdi Avrupa'nın en iyi 4 ülkesi dünya şampiyonasına gidecek. Oraya gidecek ülke biz olmak istiyoruz. Millilerimiz bunun da bilincindeler. Ben her birisiyle ayrı ayrı konuştuğumda, teknik heyetle de konuştuğumda, 'En kötü hedefimiz ilk 4' diye belirttiler. O da olursa hakikaten müthiş bir şey olacak. Yani zaten Türk hokeyinin gelişimi Avrupa'yı şaşkına çevirmiş vaziyette açıkçası. Bütün uluslararası organizasyonlarda bunu görüyoruz. Bize ifade ediyorlar, 'Bu kadar kısa sürede bu gelişme nasıl oldu' diye. Biz millilerimize güveniyoruz. Dünya şampiyonasına da katılırlar, katılmayı hak ederler, orada da ülkelerini layıkıyla temsil ederler diye bekliyoruz, buna da inanıyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.