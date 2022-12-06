Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Amasya'da ziyarete açıldı

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AMASYA (AA) - Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında Türkiye turuna çıkan "Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı" Amasya'nın Merzifon ilçesinde ziyarete açıldı.

"Al sancağın dalgalandığı her yerdir Çanakkale" temasıyla Türkiye'yi dolaşan mobil müze, Merzifon Spor Salonu önünde konuşlandırıldı.

Müzede, Çanakkale Savaşları'ndan kalma savaş araçları, silah ve mühimmatlar ile resim ve fotoğraflar bulunuyor.

Organizasyonun teknik sorumlusu Ali Aydın, AA muhabirine, Çanakkale ruhunu, Çanakkale Savaşları'nın hangi şartlarda, kime karşı verildiğini çok iyi anlatmak amacıyla Türkiye'yi dolaştıklarını söyledi.

Çanakkale ruhunun yaşatılmasının önemli olduğunu vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"2019’dan beri yollardayız. Şu an üçüncü turumuza devam ediyoruz. Mobil tırımızı götürdüğümüz yerlerde bütün gençlerimize, çocuklarımıza milli ruhu aşılamaya çalışıyoruz. Müzemizin içinde savaş eserleri var. Çanakkale Savaşı'nın ne kadar zor ve çetin şartlar altında yaşandığını anlatmaya çalışıyoruz. Müzede düşman askerinin ve kendi askerimizin üzerindeki mühimmatı sergiliyoruz. İkisi arasındaki farkları aslında göstermeye çalışıyoruz. Çocuklar bu iki farkı gördüğünde, 'Ne kadar çok silahları varmış, bizim hiç yokmuş. Bu savaşı nasıl kazandık?' diye soruyorlar. İşte burada milli ruhu aşılamaya çalışıyoruz. 'Al sancağın dalgalandığı her yerdir Çanakkale' sloganıyla yollardayız. Herkesi müzeyi ziyaret etmeye bekliyoruz."

Aydın, müzede bulunan 7 vitrinde tarihi eserlerin, savaş belgeselleri ve görseller eşliğinde sunulduğunu sözlerine ekledi.

Tırı ziyaret eden Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, Ali Aydın'dan mobil müze hakkında bilgi aldı.

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