Amasya'da kedi ve köpeklerin dostluğu görenlerin dikkatini çekiyor

AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde, sokak kedisi ve köpeklerin dostluğu görenleri gülümsetiyor.

İlçede sahipsiz kedi ve 2 köpek, sokaklarda dolaşarak birbirlerinden ayrılmıyor.

Kedi ve köpeklerin, iş yerlerinin önlerinde bulunan paspasların üzerinde birbirlerine sokularak ısınmaya çalışmaları da kameraya yansıdı.

Taşova'da esnaflık yapan Fatih Şahin, kedi ve köpeklerin bu durumunu şaşkınlıkla izlediklerini söyledi.

Her yerde olduğu gibi Taşova'da da sokak hayvanlarının olduğunu belirten Şahin, "Sokak hayvanları için gücümüzün yettiği kadar, elimizden geleni yapıyoruz ve kimseyi de rahatsız etmemeye çalışıyoruz. Kedi ve köpekteki dostluğu görüyoruz ve hayretle izliyoruz. Herkes hayvanlara yardım etse, elimizden geldiği kadar hayvanlara sahip çıksak, çok güzel bir dünya olur." diye konuştu.

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