Mobil Trafik Eğitim Tırı Amasya'da öğrencileri bilgilendirdi

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AMASYA (AA) - Amasya'ya, öğrencilerde trafik farkındalığı oluşturmak amacıyla Türkiye'yi dolaşan "Mobil Trafik Eğitim Tırı" geldi.

İçişleri ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan protokol kapsamında Bahçeleriçi Şehit Recep Gülen İlkokulu bahçesine konuşlandırılan tırda ve kurulan parkurda, ilkokul öğrencilerine eğitim verildi.

Öğrenciler, tırdaki mobil sınıfta trafik eğitimi aldıktan sonra polis eşliğinde parkurdaki pedallı araçları kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nda görevli polis memuru Semih Demiralp Demirel gazetecilere, trafik güvenliğinin herkes için önemli olduğunu, yayaların trafik bilincinin artırılması gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak projesiyle mobil trafik eğitim tırlarımızla Türkiye’yi dolaşıyoruz, 81 ilimize gidiyoruz. Mobil trafik eğitim tırlarımızın içerisinde bulunan akıllı sınıflarımızda önce teorik eğitimler veriyoruz. Daha sonra dışarıda çocuklara uygulamalı eğitim vererek, trafik bilincini çocuklara aşılamaya çalışıyoruz.”

4. Sınıf öğrencisi Neris Mina Çatan, "Okulumuza trafik tırı geldi ve çok mutluyuz. Bize o kadar güzel şeyler öğrettiler ki, onlara çok teşekkür ederiz. Eğer annem babam trafik kurallarına uymazsa uyaracağım" dedi.

Trafik kurallarına ilişkin bilgi aktarılan uygulamalı eğitimin ardından, öğrencilere boyama kitabı ve kırmızı düdük gibi çeşitli hediyeler verildi.























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