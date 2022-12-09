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Amasya'da polis internet, sosyal medya ve SMS dolandırıcılığına karşı uyardı

AA

Amasya'da polis internet, sosyal medya ve SMS dolandırıcılığına karşı uyardı

AMASYA (AA) - Amasya’nın Merzifon ilçesinde vatandaşlar, internet, sosyal medya ve SMS yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, Kapalı Pazar ve Fuar Alanı’nda vatandaşlara dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıcı ve bilgilendirici broşürler dağıttı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan ve polis ekipleri, pazar alışverişine gelen vatandaşlara internet ve sosyal medyada normalinden çok daha düşük fiyatlandırma görülen ilanlara itibar edilmemesi ve dolandırıcılar tarafından “ödül kazandınız, hakkınızda icra takibi başlatıldı ”içerikli gönderilen mesajlara inanılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan, ilçede dolandırıcılığının önüne geçilmesi ve vatandaşın mağdur olmamasına yönelik çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kötü niyetli kişilere karşı vatandaşları uyaran Ceyhan, “Kredi kartı ve banka bilgileri gibi önemli kişisel bilgilerinizi paylaşmadan önce alışveriş yaptığınız sitelerin internet adresinin doğru olup, olmadığını kontrol ediniz. İnternet ve sosyal paylaşım ağlarında normalinden çok daha düşük fiyatlandırma gördüğünüz ilanlara itibar etmeyiniz ve temkinli olunuz. Banka şifrenizi düzenli aralıklarla değiştiriniz.” dedi.

Mesaj yoluyla iletilebilecek sahte linklere karşı dikkatli olunması yönünde de uyarılarda bulunan Ceyhan, “Telefonunuza gelebilecek ‘ödül kazandınız, hakkınızda icra takibi başlatıldı, sigorta borcunuz veya kredi çıktı’ içerikli mesajlara inanmayınız. Tıklama dolandırıcılığı ‘oltalama’ saldırılarından korunmak için şüpheli linkleri tıklamayanız. Dolandırıcılık yöntemiyle baş başa kalan vatandaşlarımız hiç çekinmeden İlçe Emniyet Müdürlüğümüze başvurabilirler.” diye konuştu.

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