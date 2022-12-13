Merzifon'da mahalle güvenliği toplantısı yapıldı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde, mahalle güvenliği toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında Çanakkale Parkı'nda düzenlenen toplantıda, ilçedeki asayiş ve güvenlik konuları görüşüldü.

Kaymakam Güldoğan, güvenlik toplantısının her ay düzenli olarak bir mahallede yapıldığını belirterek, ilçede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliği için tüm tedbirleri aldıklarını, almaya da devam ettiklerini söyledi.

İlçeyle ilgili alınacak güvenlik kararlarında muhtarların ve vatandaşların fikir ve görüşlerinin olmasını istediklerini dile getiren Güldoğan, "Yeni Mahalle muhtarı, azaları ve mahalle sakinleri ile bir araya gelerek, sorunları ve taleplerini yerinde dinledik. Vatandaşlarımızca dile getirilen talepler ile ilgili, kurum müdürleri tarafından gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Sorunların çözümü ve vatandaşlarımızın taleplerinin yerine getirilmesi için çalışmalarımız devam edecek. Mahallelerimizin, ilçemizin güvenliği için koordinasyona önem veriyor, buna göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Toplantıya Yeni Mahalle Muhtarı Cemal Aydınlı, daire müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı.

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