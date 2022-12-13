Amasya Merzifon Havalimanı kasım ayında 8 bin 210 yolcuyu ağırladı

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AMASYA (AA) - Amasya Merzifon Havalimanı, kasım ayında 8 bin 210 yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Amasya Merzifon Havalimanı'nın 2022 yılı Kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Amasya Merzifon Havalimanı'nda kasım ayında yolcu trafiği iç hatlarda 6 bin 424, dış hatlarda bin 786 oldu.

Kasım ayında, Amasya Merzifon Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 72, dış hatlarda 17 olmak üzere toplam 89'a ulaştı. Yük trafiği ise kasım ayında toplamda 82 ton oldu.

Ocak-kasım döneminde ise, Amasya Merzifon Havalimanı'nda yolcu trafiği 84 bin 729, uçak trafiği 878, yük trafiği de 885 ton olarak gerçekleşti.

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