Taşova Kaymakamı Gökcecik şehit ailesini ziyaret etti

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AMASYA (AA) - Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, 1998 yılında Van'ın Başkale ilçesinde şehit olan jandarma er Kamil Kadimtaş'ın ailesini ziyaret etti.

Çakırsu köyünde ikamet eden şehidin babası Necati ve kardeşi Mehmet Kadimtaş'ı ziyaret ederek sohbet eden Gökcecik, şehitlerin emanetleri olan ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Şehitlerin aziz hatıralarını her zaman koruyacaklarını vurgulayan Gökcecik, "Aziz şehitlerimiz canlarını feda ederek bize bu vatanı bıraktı. Bizler de aziz vatanımızı ilelebet yaşatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyoruz." dedi.





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