Amasya'da "İHA-1 ticari pilot eğitimi " tamamlandı

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AMASYA (AA) - Amasya Gazeteciler Cemiyetinin yürüttüğü "Amasya Medyasında ve Turizm Destinasyon Çalışmalarında İHA'ların Kullanımının Yaygınlaştırılması Teknik Destek Projesi" kapsamında basın mensuplarına "İHA-1 ticari pilot eğitimi" verildi.

Amasya Valiliği ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) desteklediği proje kapsamında, Amasya Belediyesi toplantı salonu ve şehir stadyumunda düzenlenen eğitim sonunda kursiyerlere sertifikaları, Vali Mustafa Masatlı tarafından verildi.

Masatlı, eğitimin Amasya'ya ve gazetecilere hayırlı olmasını dileyerek, "Gelişen teknolojiye ayak uydurmamız gerekiyor. Tabii ki özellikle medya sektöründe dron kullanımı yaygın ve çekilen görüntüler oldukça ilgi görüyor. Biz de elimizden geldiği kadar projeye destek vermeye çalıştık. Bu projede emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.





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