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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OKA'nın dönem başkanı Amasya Valisi Masatlı oldu

AA

OKA'nın dönem başkanı Amasya Valisi Masatlı oldu

AMASYA (AA) - Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) dönem başkanlığını Amasya Valisi Mustafa Masatlı'ya devretti.

OKA 2022 Yılı Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Hatipoğlu başkanlığında Amasya'daki bir otelde gerçekleştirildi.

Hatipoğlu, burada yaptığı konuşmada, kalkınma ajanslarının sanayiden tarıma, turizmden sağlığa, sosyal hizmetlerden çevre ve şehirciliğe kadar bütün yatırım konularına ilişkin proje fikirlerinin tartışıldığı, desteklendiği, tarafların bir araya getirildiği ara yüz olarak önemli rol üstlendiğini söyledi.

Faaliyetleri arasında yer alan mali destek programlarının en bilineni olduğunu belirten Hatipoğlu, toplantıda bölgedeki işletmeleri yakından ilgilendiren iki mali destek programının ilan edilmesinin görüşüleceğini anlattı.

Bunlardan ilkinin 12 milyon lira bütçeli 2022 Yılı Turizm İşletmelerinin Modernizasyonu Finansman Desteği Programı olduğunu aktaran Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"Bu program ile bölgemizdeki konaklama tesislerinin modernizasyonu ve dijital teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması ile rekabet güçlerinin artırılması amacıyla projelere finansman desteği vereceğiz. Desteklenecek projelerde yararlanıcıların anlaşmalı bankadan kullanacakları yatırım kredisinin finansman maliyetini ajans olarak karşılayacağız. Diğer program ise 20 milyon lira bütçeli 2022 Yılı İhracata Gençlik Aşısı Faizsiz Kredi Desteği Programı'dır. Bu programla desteklenecek projelerle TR83 bölgesinde ihracat değerinin artırılması ve ürün yerlileştirmeye yönelik projelerin hayata geçirilmesi ile dış ticaret alanında yeni iş imkanları oluşturulmasına katkı vermeyi hedefliyoruz. Bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Hatipoğlu, OKA'nın gelecek dönemde de artan ivmeyle Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'ta faaliyet ve desteklerini sürdüreceğini kaydetti.

Vali Hatipoğlu, konuşmasının ardından OKA dönem başkanlığını, Amasya Valisi Masatlı'ya devretti.

Masatlı da çalışmalarından dolayı Hatipoğlu'na teşekkür ederek, plaket takdim etti.

Toplantıya Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin de katıldı.


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