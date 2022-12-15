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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merzifon'dan kısa kısa

AA

Merzifon'dan kısa kısa

AMASYA (AA)- Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Sarıköy Köy Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

Sarıköy Köy Yaşam Merkezi'nde incelemede bulunup kursiyerlerle sohbet eden Güldoğan, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen eski köy okullarının yenilenerek köy yaşam merkezine dönüştürülmesi projenin önemli olduğunu söyledi.

Projeyle köylerde atıl bulunan okulların köy yaşam merkezi adı altında yeniden hayat bulmalarının sağlandığını dile getiren Güldoğan, "Kaymakamlığımız koordinesinde ilçemizde kapalı olan köy okullarımızın kurs merkezi, kütüphane, tasarım gibi farklı alanda hizmet veren atölyelerle eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı köy yaşam merkezine dönüştürülmesini amaçlıyoruz. Bu kapsamda açılan Sarıköy Köy Yaşam Merkezi'nin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Güldoğan'a ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeynel Sözen eşlik etti.

- Kış mevsimi tedbirleri değerlendirildi

Merzifon Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında kış mevsimi tedbirleri değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık toplantı salonundaki toplantıda, kış mevsiminde olağan yaşamı olumsuz etkileyecek durumları engellemek ve trafikte yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek amacıyla yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirler değerlendirildi.

Güldoğan, kış mevsiminde vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için ilgili bütün kurum ve kuruluşların kış mevsimine hazırlandığını belirtti.

Toplantıda, yol güzergahlarının durumu ve riskli bölgelere ilişkin durum değerlendirmesi de yapıldı.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan ve daire müdürleri katıldı.

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