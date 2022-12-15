Taşova SYDV Mütevelli Heyeti seçimi yapıldı

AMASYA (AA) - Taşova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında (SYDV) 2023 yılında görev yapacak mütevelli heyeti üyeleri seçildi.
Taşova SYDV'de 1 yıl süreyle görev yapacak mütevelli heyeti üyeleri belirlendi. Taşova Müftülüğünde yapılan seçim sonucunda Kumluca Köyü Muhtarı Ferhat Kaya, Tepe Mahallesi Muhtarı Mehmet Uslu ve Toksoy Derneği Başkanı Kazım Özdemir, üyeliğe getirildi.
Yeni seçilen üyelere başarılar dileyen Taşova SYDV Müdürü Barış Gündüz, vakıf mütevelli heyetinin gerek köylerde gerekse ilçe merkezinde çalışmalarını titizlikle ve hakkaniyet içinde sürdürdüğünü ifade etti.