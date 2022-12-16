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Amasya'nın "ayva gallesi" yemeği coğrafi işaretle tescillendi

AA

Amasya'nın "ayva gallesi" yemeği coğrafi işaretle tescillendi

AMASYA (AA) - Amasya'nın "ayva gallesi" yemeği, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Amasya Valiliği öncülüğünde Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliğinin girişimi sonucu coğrafi işaret verilen "ayva gallesi"nin tanıtımı amacıyla kentteki bir otelde program düzenlendi.

Vali Mustafa Masatlı, Osmanlı saray mutfağının önemli yemeklerinden "ayva gallesi"nin coğrafi işaret tanıtımını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kültür ve tarih turizminde Türkiye'nin önde gelen illeri arasında yer alan Amasya'nın gastronomi alanında da geniş bir yelpazeye sahip olduğunu vurgulayan Masatlı, Türkiye genelinde ayva üretiminde Amasya'nın 7'nci sırada bulunduğunu belirtti.

Kadim bir kültüre sahip Amasya'da tarihin pek çok dokusunu her yönüyle görmenin mümkün olduğunu dile getiren Masatlı, şöyle devam etti:

"Ayva gallesinin coğrafi işaretini almamız, tesadüf eseri değildir. Öncelikle ayva, yüzyıllardır bu topraklarda yüksek miktarlarda üretilen bir meyvedir. Geçen yıl sonu itibarıyla yaklaşık 4 bin 200 tonluk ayva üretimimiz bulunuyor. Amasya ayrıca şehzadeler şehri. Osmanlı tahtına çıkan yedi ve padişah olamayan beş şehzadeyle bu topraklarda 12 şehzade valilik yapmıştır. Şehzadelerin olduğu bir yerde, saray mutfağı yöresel ürünlerin de kullanılmasıyla daha da zenginleşmiş ve ayva gallesi gibi et ile meyveyi buluşturan şahane lezzetler ortaya çıkmıştır. Yani ayva gallesi bizim öz kültürümüzde yer alan bir saray yemeğidir. Bu yemeğin coğrafi işaretinin alınmasıyla unutulmaya yüz tutmuş bu lezzetimiz de tekrar gün yüzüne çıkacak, yerli ve yabancı misafirlerimizin beğenisine sunulacaktır."

Masatlı, kentte tescilli ürün sayısını 40'a çıkararak Amasya mutfağını ve kültürünü en iyi şekilde tanıtmayı hedeflediklerini kaydetti.

Programa Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çoban, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.

- Ayva gallesinin yapılışı

Kuzu eti ve nohut, bir tencerede suda haşlandıktan sonra soğutulur. Ardından et kuşbaşı olarak doğranıp nohut ve ayva ile biraz daha pişirildikten sonra servis edilir.


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