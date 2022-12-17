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Amasya'da çiftçilere 12 bin 500 kuşburnu fidanı dağıtıldı

AA

Amasya'da çiftçilere 12 bin 500 kuşburnu fidanı dağıtıldı

AMASYA (AA) - Amasya'da çiftçilere kuşburnu fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Amasya Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yürüttüğü "Kuşburnu Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında çiftçilere 12 bin 500 fidan dağıtıldı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen fidan dağıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, ekonomisinin büyük bölümü tarıma dayanan kentte çiftçilerin alternatif ürünlere ve meyveciliğe ilgisinin her geçen gün arttığını söyledi.

Devletin desteği ve çiftçilerin gayretleriyle Amasya'nın tarım ve hayvancılıkta bölgenin merkezi olma noktasında emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Masatlı, uyguladıkları projeler, üreticilere sağlanan fide, fidan ve tohum desteği ile yağışların da bolluğuyla ürün rekoltelerinin rekor seviyelere ulaştığını anlattı.

Amasya denilince tarım alanında akla meyve ve meyvecilik de geldiğini dile getiren Masatlı, şöyle devam etti:

"İl Özel İdaremizin yüzde 70 hibe desteğiyle 49 üreticiye 12 bin 500 kuşburnu fidanı desteği sağlayacağız. 100 dekar alanda dikimi yapılacak bu fidanların toplam tutarı 490 bin liradır. Geçmişten beri evlerimizde kendi imkanlarımızla hazırladığımız kuşburnu marmelatları, artık gıda, sanayi ve üretim tesislerinde yüksek miktarlarda üretilmeye başlamıştır. İlimizde de bu anlamda üreticilerimiz ve kadın kooperatiflerimiz kaliteli ürünleriyle sektörde başı çekmektedir. Yıl sonuna geldiğimiz şu günlerde kuşburnuda 139 dekar alanda 147 ton üretim gerçekleştirilmiştir. Bu üretim kuşburnuya gösterilen talebi karşılamadığından bu projemiz, üretim alanlarının artması bakımından oldukça önemlidir."

Bu ve benzeri projelerle her sektörde üreticinin üretim gücünün artırılmasının Türkiye'nin dünyada söz sahibi konuma gelmesinin en temel şartı olduğuna işaret eden Masatlı, "Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefimiz ancak bu şekilde gerçekleşecektir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bakanlıklarımız, kamu kurumlarımız ve özel sektörümüzle bu hedeflere hep birlikte emin adımlarla yürüyeceğimize inanıyorum." dedi.

Daha sonra çiftçilere fidanların dağıtıldığı programa Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Celil İnce ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.


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