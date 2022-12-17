Merzifon'da polis vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı uyardı

Cüce olarak doğdu ama öldüğünde 2 metreden fazlaydı: Hem cüce hem dev olan genç adam

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde polis ekipleri, artan hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla broşür dağıttı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Caddesi ve Medrese Parkı'nda vatandaşlara hırsızlık olaylarına karşı alınabilecek tedbirler hakkında bilgilendirme yaptı.

Vatandaşlara broşür dağıtan ekipler, ev, iş yeri ve motosiklet hırsızlığı durumlarında vakit kaybetmeksizin 112 Acil Çağrı Merkezi veya Polis Merkezi'ne bilgi verilmesini istedi.

Broşürlerde, "Tanımadığınız kişilere anahtar kopyalama işlemi yaptırmayınız. Yeni bir ikamete taşındığınızda kapı kilidinizi değiştiriniz. Evden kısa süreli ayrılmanız durumunda dahi kapınızı kilitleyiniz. Dilenci ve seyyar satıcıları kesinlikle evinize almayınız. İş yeri kapısı ve camlarının kepenk veya demir parmaklıkla korunmasına dikkat ediniz. Vitrin camlarının darbelere dayanıklı uygun standartlarda olmasına dikkat ediniz. İş yeri çalışanlarının işten ayrılması durumunda kapı kilit göbeklerini değiştiriniz. Motosikleti asla gidon kilidi ile bırakmayınız. İlave kilidi olmayan motosiklet kolayca çalınır. Kilit açmak için uğraşan hırsız zaman kaybedeceğinden ek kilit her zaman caydırıcıdır. Motosikletlerinizi ıssız yerlere park etmeyiniz." uyarıları yer alıyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.