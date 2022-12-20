Amasya'da otomobille iş makinesinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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AMASYA (AA) - Amasya'da otomobille iş makinesinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.



Ahmet Uysal idaresindeki 0500200061 plakalı iş makinesi, Amasya-Zile kara yolunun Belmebük mevkisinde, Mehmet Çetinkaya'nın kullandığı 60 ADB 018 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve araçta bulunan bir kişi, ekiplerce Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafettin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



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