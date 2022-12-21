Merzifon'da ilkokul öğrencilerine işitme testi taraması yapıldı

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AMASYA (AA) - Merzifon İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik işitme testi taraması uygulaması yapıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Okul Çağı Çocuklarda İşitme Tarama Programı kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik tarama yapılıyor.

İşitme konusunda sağlık problemi yaşayan öğrenciler, ilgili sağlık kuruluşlarına sevk ediliyor.



İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nesrin Pircanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen işitme testi uygulamasının ilçedeki tüm okullardaki ilkokul birinci sınıf öğrencilerine uygulanacağını söyledi.

İşitmenin sadece bebeklik döneminde değil, çocukluk döneminin her evresinde büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Pircanoğlu, "Sağlık personelimiz tarafından yapılan uygulamalarda öğrencilerin işitme problemi varsa bunun erken dönemde teşhis edilmesi ve önlem alınması amaçlanıyor. Tarama testlerimiz merkez ve köylerde devam edecek." dedi.





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