Amasya'da iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya'da iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

AA

Amasya'nın Merzifon ilçesinde iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Amasya'da iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Abdülkadir G. idaresindeki 34 HN 8087 plakalı otomobil ile Fevzi B. yönetimindeki 05 FB 052 plakalı otomobil, Akif Gülle Bulvarı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile 05 FB 052 plakalı otomobilde bulunan Servet B. yaralandı.

- Otomobil şarampole devrildi

Tayfun M. yönetimindeki 05 ACF 265 plakalı otomobil, Sazlıca köyü yolunda şarampole devrildi, sürücü yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Merzifon'da ilkokul öğrencilerine işitme testi taraması yapıldı
YEREL HABERLER Merzifon'da ilkokul öğrencilerine işitme testi ...
Amasya'da otomobille iş makinesinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Amasya'da otomobille iş makinesinin çarpıştığı kazada ...
(Görüntülü)AMASYA?DA AÇ KALAN ÇAKALLAR KENTE İNDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)AMASYA?DA AÇ KALAN ÇAKALLAR KENTE İNDİ
(Görüntülü)BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: BAŞKALARI KİLOMETRELERCE LAF ÜRETİR, BİZ İŞİMİZE BAKARIZ
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: BAŞKALARI ...
Bakan Karaismailoğlu, Amasya Merzifon Havalimanı yeni terminal binasının açılışını yaptı:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Amasya Merzifon Havalimanı yeni ...
Bakan Karaismailoğlu: Başkaları kilometrelerce laf üretir, biz işimize bakarız
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Başkaları kilometrelerce laf ...
(Görüntülü)BAKAN KARAİSMAİLOĞLU , AMASYA MERZİFON HAVALİMANI YENİ TERMİNAL BİNASI&#039;NIN AÇILIŞINA KATILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN KARAİSMAİLOĞLU , AMASYA MERZİFON ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.