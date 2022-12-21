GÜNCELLEME - Amasya'da sunta fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde bir sunta fabrikasında çıkan yangın söndürüldü, hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Doğu Mahallesi'nde sunta üreten bir fabrikada belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikada çalışanların tahliye edildiği yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin köpükle müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

Fabrikada üretilen suntalar kullanılamaz hale gelirken, binanın çatısı ve makinelerin bulunduğu alanda da büyük hasar oluştu.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, yangında ölen ve yaralananın olmadığını belirtti.

İstenmeyen görüntüler arasında en büyük tesellinin kimsenin canına zarar gelmemesi olduğunu ifade eden Öztürk, "İlçemiz açısından önemli bir işletmeydi. Çevre itfaiye ekipleri, çevre işletme ekiplerinin müdahalesi ve vatandaşların yardımı ile yangın kontrol altına alınmış durumda. Herkese geçmiş olsun." diye konuştu.

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