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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya'da bir hastanın karnından 8 kilogramlık kitle çıkarıldı

AA

Amasya'da bir hastanın karnından 8 kilogramlık kitle çıkarıldı

AMASYA (AA) - Amasya'da 54 yaşındaki bir hastanın karnından ameliyatla 8 kilogramlık kitle çıkarıldı.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle başvuran Münevver Hilal Yiğit'in tetkiklerinde, karnında kitle bulunduğu tespit edildi.

Yiğit'in karnındaki 8 kilogramlık kitle ameliyatla çıkarıldı.

Ameliyatı gerçekleştiren Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Osman Fadıl Kara, gazetecilere, Yiğit'in midesinin üstüne doğru çıkan geniş bir kitle tespit ettiklerini anlattı.

Hasta kendilerine geldiğinde önceden var olan ama boyutu çok küçük kitlenin büyüdüğünü anladıklarını belirten Kara, şunları kaydetti:

"Kendisine operasyon önerdik. Yaptığımız 3 saat süren ameliyatla 8 kilogramlık kitle çıkardık. Hastamız gayet iyi. Başarılı bir ameliyatı ekibimizle gerçekleştirdik. Biz de hastamız da mutlu oldu. Büyük bir yükten kurtuldu. İkiz gebelik hamileliği gibi bir karna sahipti. Haliyle onu rahatsız ediyordu. Nefes almasını engelliyor, hareketlerini kısıtlıyordu. Şimdi bunu aşmış oldu ve rahatladı."

Yiğit ise uzun zamandır karnında şişkinlik ve ağrı olduğunu dile getirerek, "Karnım çok büyüdü. İkiz bebek büyüklüğünde karnım oldu. Beni bunaltmaya başladığında da hocama başvurdum. Osman hocam da ilgilendi sağ olsun benimle. Büyük bir rahatlama oldu, çünkü kitle çok büyük olduğu için hareketlerim çok kısıtlıydı." ifadelerini kullandı.


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