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Kaymakam Gürçam, Bilim ve Sanat Merkezini ziyaret etti

AA

Kaymakam Gürçam, Bilim ve Sanat Merkezini ziyaret etti

AMASYA (AA) - Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Suluova Bilim ve Sanat Merkezine ziyarette bulundu.

Eylül ayı itibarıyla hizmet vermeye başlayan Bilim ve Sanat Merkezi hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu'dan bilgi alan Gürçam, özel yetenekli öğrencilerin ülkenin kalkınma ve gelişmesindeki katkısının önemli olduğunu söyledi.

Gürçam, toplumların bilim ve sanattan kopmaması gerektiğini vurgulayarak, "Özel yetenekli ve zeki olarak nitelendirdiğimiz çocuklar, eğitimi, doğru yönlendirilmesi, aynı zamanda yaratıcı imkanların oluşturulmasıyla ülkelerin gelişmesinde büyük rol oynamaktadır. Bu merkezin Suluovalı çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamasını diliyorum." dedi.


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