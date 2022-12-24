Taşova'da karla mücadele değerlendirme toplantısı yapıldı

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AMASYA (AA) - Taşova ilçesinde Kaymakam Ahmet Gökcecik başkanlığında karla mücadele değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Gökcecik, İlçe Müftülüğünde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, önceliklerinin çalışan personelin can güvenliği olduğunu söyledi.



Geçen kış mevsiminin ülke genelinde olduğu gibi bölgede de zorlu geçtiğini dile getiren Gökcecik, "Farklı afet olaylarına karşı Özel İdare ve AFAD başta olmak üzere tüm kurumlarımız hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, asılsız ihbar ve taleplerde bulunmamaları. Amacımız vatandaşlarımızın mal ve can kaybını önlemektir. Vatandaşlarımızın belirtilen kurallara uyması ve görevlilere yardımcı olmasını istiyoruz." dedi.

Toplantıda ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla kış mevsiminde karla mücadelede alınan tedbirler ve yapılacak çalışmalar değerlendirildi.







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