Taşova’da kiraz ve kuşburnu fidanı dağıtıldı

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AMASYA (AA) - Taşova ilçesinde çiftçilere, İl Özel İdaresi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kiraz ve kuşburnu fidanı dağıtıldı.

Kaymakam Ahmet Gökcecik, fidan dağıtım programında yaptığı konuşmada, çiftçilerin kazancının ülkenin kazancı olduğunu söyledi.

Taşova'nın çok verimli topraklara sahip bir tarım merkezi olduğuna işaret eden Gökcecik, "Çiftçimizin her daim yanındayız. Çiftçilerimizin gelirini nasıl daha da yükseltip daha müreffeh bir hale getiririz bunun derdindeyiz. Üretimin artırılması için çiftçilere her konuda destek olmaya devam edeceğiz. Dağıtılan fidanların hayırlı uğurlu ve bereketli olması temennisinde bulunuyorum." dedi.

Törende çiftçilere, 5 bin 550 kiraz ve kuşburnu fidanı verildi.













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