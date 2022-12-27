Amasya Valisi Masatlı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AMASYA (AA) - Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Masatlı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyip bilgi aldı.

Vali Masatlı, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre ve yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın Müdahalesi", spor kategorisinde ise Aytaç Ünal'ın "Merve'nin Servisi" isimli fotoğraflara oy verdi.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu vurgulayan Masatlı, fotoğrafları çeken muhabirlere teşekkür etti.

Masatlı, AA'nın hem Türkiye hem de dünyadaki haberlerin insanlara ulaştırılmasında büyük rol üstlendiğine işaret ederek, "Yüzyıl önce, 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurma' misyonuyla kurulan Anadolu Ajansı, bugün de ürettiği haber, görüntü ve fotoğraflarla bu görevini hakkıyla yerine getirmektedir. Anadolu Ajansı, insanlığın sorunlarını ön plana çıkarma, merhamet ve sevgiye çağırma adına çok güzel fotoğraf karelerini topluma sunuyor. Fotoğraflar, o anı ölümsüzleştiren ve geleceğe ışık tutan belgelerdir. Bu anlamda böyle bir çalışmanın yapılması gerçekten sevindirici. Anadolu Ajansımızı bu çalışmasından dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.





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