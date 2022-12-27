Vali Masatlı, kadın kooperatifinin açılışını yaptı

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AMSYA (AA) - Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Gümüşhacıköy ilçesinde kurulan Kadıneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin açılışını yaptı.

Masatlı, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Valilik öncülüğündeki çalışmalar neticesinde Amasya'da kadın kooperatifi sayısının hızla artarak 11'e çıktığını söyledi.

Kentteki kooperatiflerin kendi kendine yetebilen ve ürettikleri ürünleri yurt içi ve yurt dışı pazarlara satabilen hale geldiğini anlatan Masatlı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde kadınlarımızın eğitimi, iş hayatına atılmaları ve kadın kooperatifçiliğinin gelişmesine yönelik seferberlik kapsamında ilimizdeki kadın kooperatiflerinin sayısı hızla artmaktadır. Kadın kooperatiflerimiz ciddi gelişim ve büyüme kaydetmektedir. Tüm bu çalışmalar ile Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdaresi, DOKAP ve OKA tarafından kooperatiflerimize sağlanan toplam destek miktarı ise 4 milyon 150 bin liraya ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Açılışa CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Gümüşhacıköy Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, Belediye Başkanı Zehra Özyol ile vatandaşlar katıldı.





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