Amasya'da köylü kadınların köy yaşam merkezlerinde hazırladığı ürünler sergilendi

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde köy yaşam merkezine dönüştürülen eski okul binalarında açılan kurslara katılan köylü kadınlar, hazırladıkları ürünleri sergiledi.

Milli Eğitim Bakanlığınca kullanılmayan köy okulu binalarının işlevsel hale getirilmesi amacıyla başlatılan Köy Yaşam Merkezleri Projesi kapsamında Merzifon'da 3 köyde yaşam merkezi oluşturuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde köy yaşam merkezlerinde açılan rölyef, sepet örücülüğü, dikiş nakış, Merzifon dokuması, giyim gibi kurslarda eğitim gören kadın kursiyerler, hazırladıkları ürünleri tanıtım sergisinde görücüye çıkardı.

Sarıköy Köy Yaşam Merkezi'ndeki serginin açılışını gerçekleştiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, AA muhabirine, söz konusu merkezlerde köy ve bölge halkının eğitim, sosyal, kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasının hedeflediğini söyledi.

Atıl durumdaki okulları yaşam merkezine dönüştürerek talebe göre kurslar açmayı hedeflediklerini anlatan Yozgat, şunları kaydetti:

"Sarıköy, Yakup ve Çaybaşı köylerinde oluşturduğumuz köy yaşam merkezlerine özellikle kadınlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Kursları ziyarete gittiğimizde görüyoruz ki çok iyi farkındalık oluşturulmuş. Kursiyerlerin gözlerindeki ışıltı, kalplerindeki sevgi, güzel bir etkinlik yaptığımızın göstergesidir. Milli Eğitim Bakanlığımızın bu projesi halkımızda büyük teveccühe mazhar olmuştur. İlçemizde köy yaşam merkezlerinin artırılması için çalışmalarımız devam ediyor. Buralar köylerimizin yaşayan kalbi olarak halkımızın gönlünde taht kuracaktır."

Sepet örücülüğü kursuna katılan 68 yaşındaki Halime Bilgin ise köy yaşam merkezinin faaliyetlerine katıldığı için mutlu olduğunu dile getirerek, ürettiği sepetleri başta torunları ve yakınları olmak üzere sevdiklerine armağan ettiğini ifade etti.

Kadınlara böyle bir imkan tanıdıkları için yetkililere teşekkür eden Bilgin, "Keşke daha önce bu kursa katılsaydım. Herkes bu kurslara katılsın. Hem çok iyi zaman geçiriyorum hem de sepet örüyorum. İnsanlar boş durmasın, üretsin." dedi.

Serginin açılışına Merzifon Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer Basmacı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Yıldırım Beşkardeş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeynel Sözen ile usta öğretici ve kursiyerler katıldı.

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