Suluova'da 4 köy okulu yaşam merkezine dönüştürüldü

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AMASYA (AA) - Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 4 köy okulu, yaşam merkezine dönüştürüldü.

Erarslan köyündeki köy yaşam merkezinin açılışını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, köy yaşam merkezlerinde köy halkının talepleri doğrultusunda 74 alanda Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurs açabilme imkanları olduğunu söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu da ilçenin Akören, Saluca, Kerimoğlu ve Erarslan köylerinde açılan yaşam merkezilerinde zeka oyunları, kütüphane, konferans salonu, el sanatları ve etkinlik salonları oluşturularak tüm köy halkının kullanımına sunulduğunu kaydetti.

Türkmen ve Davu, daha sonra açılışı yapılan yaşam merkezindeki kursiyerleri ziyaret ederek çalışmaları inceledi.





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