Merzifon OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı

AMASYA (AA) - Amasya Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı.

OSB'deki toplantıya Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Alp Kargı ve müteşebbis heyeti üyeleri katıldı.

Gündem maddelerinin değerlendirildiği toplantıda OSB'nin son durumu, genişleme sahası, atık su arıtma tesisi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapımı, istihdam konuları ile yeni yatırım talepleri görüşüldü.

Vali Masatlı, toplantıda yaptığı konuşmada, Merzifon'da üretim ve istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Merzifon'un yatırım öngörülen ve yeni istihdam vaadinde bulunulan bir şehir olduğunu aktaran Masatlı, şöyle devam etti:

"Merzifon OSB'de doluluk oranı yüzde 98'e ulaştığından 144 hektarlık 2 nolu ilave alan için genişleme çalışmalarına başlanmış ve Cumhurbaşkanlığı 2022 yılı yatırım programına dahil edilerek parselasyon ve imar projeleri ihale çalışmalarına başlanmıştır. Atık su arıtma tesisinin yapımı da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırım programına alınmıştır. Ayrıca yaklaşık 4 milyon lira bütçeli OSB Güvenli, Verimli ve Çevreci Bir Enerji Sistemine Dönüşüm Projesi yapım işine başlanmıştır. Mevcut OSB alanındaki enerji nakil hatlarının yer altına alınması ve Scada Sistemi kurulumu tamamlanmış, genişleme alanının alt ve üst yapı işleri çalışmalarına da başlanmıştır. Genişleme alanı enerji nakil hatları için ise 2 milyon 900 bin lira yatırım yapılmıştır. OSB'mizde meydana gelebilecek iş kazaları ve diğer olumsuzluklara kısa süre içerisinde müdahale edebilmek amacıyla 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu kurulumu son aşamaya gelmiştir."

Anadolu'nun ortasından geçen, Ankara ve İstanbul yolunun kesiştiği noktada bulunmasının lojistik ve ulaşım açısından Merzifon OSB'yi avantajlı konuma getirdiğine dikkati çeken Masatlı, OSB'de üretim ve istihdam sağlayan yeni fabrikaların açılacağını sözlerine ekledi.

Toplantıda sanayicilerin sorun ve talepleri de dinlendi.





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