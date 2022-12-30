Merzifon’da "Açık Kapı Bürosu" hizmete girdi

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AMASYA (AA) - Merzifon Kaymakamlığında, İçişleri Bakanlığınca başlatılan Açık Kapı Milletin Kapısı Projesi kapsamında oluşturulan Açık Kapı Bürosu hizmete açıldı.

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, kaymakamlık hizmet binası girişindeki büroyu ziyaret ederek, vatandaşların talep, öneri ve sorunlarını dinledi.

Güldoğan, gazetecilere, kamunun işinin vatandaşın sorunlarını çözmek olduğunu söyledi.

Vatandaşın taleplerini ilgili birimlere ulaştırmasının önemine değinen Güldoğan, "Vatandaşlarımızın kamu kurumlarına hızlı erişimi bu noktadan sağlanacak. Vatandaşlarımız ilk şikayetlerini buraya gelerek, bankolarda görevli, sorumlu personele iletebilir. Bu proje ile vatandaşlarımızın sorunları hızlı şekilde çözülecektir. Açık Kapı Bürosunun Merzifon'a ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Vatandaşlarla sohbet eden Güldoğan, isteklerin karşılanması, taleplerinin çözüme kavuşturulması için talimat verdi.





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