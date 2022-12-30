Amasya'da sahte içki operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

AMASYA (AA) - Amasya'da sahte içki üretimi ve satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki üretimi ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 85 litre etil alkol, 218 içki aroması ve kiti ile 98 litre şişelenmiş sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.