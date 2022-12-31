Boğaz ağrısı şikayetiyle götürüldüğü semt polikliniğinde ölen çocuğun cenazesi defnedildi

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AMASYA (AA) - Amasya'da, boğaz ağrısı şikayetiyle götürüldüğü semt polikliniğinde hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Yaşamını yitiren M.K'nın cenazesi, ailesince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Hattat Hamdullah Efendi Camisi'ne getirildi.

M.K'nin annesi Nuran Zehra ve babası Çağlar K, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından küçük çocuğun cenazesi, Tekirdede Kabristanlığı'nda defnedildi.

Boğaz ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından dün, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Semt Polikliniği'ne götürülen 7 yaşındaki M.K. burada uygulanan tedavinin ardından evine gönderilmiş, bir süre sonra yeniden rahatsızlanması üzerine tekrar götürüldüğü semt polikliniğinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.





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