Vali Masatlı yılın son gününde huzurevi sakinlerini ziyaret etti

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AMASYA (AA) - Amasya Valisi Mustafa Masatlı, 2022 yılının son gününde Suluova Hacı Muammer Koca Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Huzurevi sakinleriyle sohbet edip sorun ve taleplerini dinleyen Masatlı, geçmişini bilmeyenin geleceğinin de olmayacağını vurguladı.



Önemli tecrübeye sahip olan yaşlıların sevgi ve saygıyı fazlasıyla hak ettiğini dile getiren Masatlı, şunları kaydetti:

"Ülkemizin her tarafında emeği olan ve ülkemize güzel insanlar yetiştiren değerli yaşlılarımızı ziyaret ederek yeni yıl için iyi niyet temennilerinde bulunmak, isteklerinizi almak, saygı ve sevgimizi sizlere ifade etmek istedik. Gelişmişlik ve zenginlik, büyüklerine ve yaşlılarına iyi bakmaktır. Türkiye eski Türkiye değil, çok değişti, gelişti ve artık çok fazla kazanımlarımız var. Bunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çok etkisi ve katkısı vardır. Gelişen Türkiye artık yaşlılarına da daha iyi bakmaktadır. Bizim sizlerden tek isteğimiz, devletimize ve devlet büyüklerimize dua etmenizdir. Sizlerin hayır duaları bizler için çok önemlidir. İnşallah 2023 yılı başta sizler olmak üzere memleketimize ve ülkemize hayırlar getirir."



Konuşmaların ardından Masatlı ile huzurevi sakinleri, yeni yıl pastasını kesti.

Ziyarete Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İbrahim Baş, Suluova Hacı Muammer Koca Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Serdar Baran da katıldı.

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