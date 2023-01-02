Gümüşhacıköy ilçesinde suçun önlenmesine yönelik çalışmalar suç oranını düşürdü

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde suçun önlenmesine yönelik çalışmalar, suçlularla mücadele ve alınan tedbirler sayesinde önceki yıllara göre suç oranında düşüş yaşandığı bildirildi.

Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 2022 yılında yapılan denetleme ve uygulamalarda 46,5 litre kaçak içki yapımında kullanılan sıvı madde, 87 bin 100 tek dal (dolu makaron) sigara, 30 bin 400 adet boş makaron, 297 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 935 gram uyuşturucu madde, 152,4 gram metamfetamin, iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Trafik hizmetleri kapsamında, yük taşımacılığı yapan bin 412 araç ve sürücüsü, yolcu taşımacılığı yapan 698 araç ve sürücüsü, bin 984 adet araçta emniyet kemeri denetimi, 395 adet motosiklet ve motorbisiklet denetimi yapıldı.

Yapılan denetimlerde 157 araç trafikten men edilirken 36 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan 50 bin 602 lira, 30 kişiye alkollü araç kullanmaktan 54 bin 690 lira, 287 şahsa ise çeşitli trafik suçlarından toplam 371 bin lira cezai işlem uygulandı.

Yetkililer, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 2022 yılında yapılan çalışmalar sonucunda geçmiş döneme göre evden hırsızlık olaylarında yüzde 55, dolandırıcılık olaylarında yüzde 7 ve trafik kazalarında yüzde 20 azalma sağlandığını belirtti.



Denetimlerin ara verilmeden devam edeceğini aktaran yetkililer, yapılan uygulamalar sonucu ilçe genelinde asayiş, narkotik ve kaçakçılık suçları başta olmak üzere birçok suçta ciddi oranda düşüş sağlandığını ifade ettiler.

Polis ekipleri yapılan çalışmaları video klip haline getirerek sosyal medya üzerinden paylaştı.

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