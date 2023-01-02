Amasya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AMASYA (AA) - Amasya’nın Taşova ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Deniz Sümer'in (45) kullandığı 05 AAC 870 plakalı otomobil ile Fatma Nur E. (24) idaresindeki 05 AAE 907 plakalı hafif ticari araç, Dutluk köyü yakınlarında çarpıştı.



Kazada, Sümer herhangi bir yara almazken hafif ticari aracın sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Rümeysa Nur E. (19) yaralandı.



Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sümer, gazetecilere yaptığı açıklamada, emniyet kemeri takılı olduğu için yara almadığını söyledi.

Kazada can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu ifade eden Sümer, "Ciddi bir kaza geçirdik ama emniyet kemerimizin takılı olması ve hava yastıklarının açılması bizi korumuş oldu. Lütfen herkes emniyet kemerini mutlaka taksın" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.