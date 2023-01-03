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Başhekim Sezikli, 2022 yılındaki çalışmalarını değerlendirdi

AA

Başhekim Sezikli, 2022 yılındaki çalışmalarını değerlendirdi

AMASYA (AA) - Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Sezikli, 2022 yılında 587 bin 47 hastaya hizmet sunulduğunu söyledi.

Sezikli, AA muhabirine, 2022 yılının hastaneleri için önemli bir yıl olduğunu, doktor ve sağlık personeli kadrosunun güçlendirildiğini, yoğun çalışma temposu içinde bölge halkına hizmet verdiklerini belirtti.

Geçen yıl hastanelerine 587 bin 47 kişinin müracaat ettiğini aktaran Sezikli, "Sağlık hizmeti konusunda hiçbir aksama ve sorun yaşamadık. Her türlü imkana sahip hastanemizde son dönemdeki doktor atamalarıyla eksik kadrolarımızı tamamladık. Kendi sınıfında hiçbir doktor açığı olmayan güzel bir hastanemiz, güzel bir ekibimiz var. Yeni yılda da bundan önce olduğu gibi hastalarımıza en kaliteli sağlık hizmetini sunabilmek için çalışacağız." dedi.

Sezikli, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinin çevre il ve ilçelere üst düzeyde hizmet veren bir hastane olduğunu sözlerine ekledi.


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