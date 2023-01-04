Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AMASYA (AA) - Amasya'da, Yeşilırmak Nehri Temizleme, Islah ve Rekreasyon Projesi'nin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında Valilikte düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

Masatlı, toplantıda yaptığı konuşmada, Amasya'nın doğal hazinesi olan Yeşilırmak Nehri'ni temiz ve düzenli çehreye kavuşturarak cazibe merkezi haline getirmek amacıyla hareket ettiklerini söyledi.

Projenin Amasya'ya hayırlı olmasını dileyen Masatlı, şunları kaydetti:

"Proje, Valiliğimiz öncülüğünde Amasya Belediyesi, İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri 73. Şube Müdürlüğü ve Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliğimizin iş birliğiyle sürdürülmektedir. Kunç Köprü ile Yeşilırmak Köprüsü arasında kalan birinci kısmında çalışmalara başlanmıştır. Projemizin ikinci kısmında ise Şirin Köprüsü'nden İstasyon Köprüsi'ne kadar olan kısımda düzenleme yapılacaktır. Projedeki toplam işin yüzde 40'ı tamamlandı. Çalışmalarımız hızla sürdürülmekte olup, çok kısa bir sürede tamamlamayı planlamaktayız."



Daha sonra kurum ve kuruluş temsilcileri tarafından projeye ilişkin bilgi verildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.