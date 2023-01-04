Gümüşhacıköy Devlet Hastanesinde 2022'de 114 bin 439 hasta tedavi edildi

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AMASYA (AA) - Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mümin Sarıkulak, 2022 yılında 114 bin 439 hastaya hizmet verdiklerini bildirdi.

Sarıkulak, AA muhabirine, hastanelerinde 60 bin 411 kişiye polikliniklerde, 53 bin 165 kişiye acil servislerde, 863 kişiye de servislerde müdahale edildiğini söyledi.

Hastanelerinin 50 yatak kapasiteli olduğunu ve 202 sağlık personeli ile çalışmalarını yürüttüklerini anlatan Sarıkulak, "Hastanemizde 2 dahiliye, 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları, 1 genel cerrahi uzmanı ile 2 aile hekimi, 1 anestezi uzmanı, 1 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, 1 diyetisyen, 2 diş tabibi, 15 pratisyen hekim, 176 hemşire, sağlık personeli, idari ve temizlik personeli ile hizmet veriliyor." dedi.





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