Amasya'da sis etkili oluyor

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ve Suluova ilçelerinde yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Taşova ilçesinde iki gündür etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 10 metrenin altına düşürdü. Sis, Taşova ilçe merkezi ile D100 kara yolunda etkisini gösterdi.

Yetkililer, sürücüleri, sisin etkili olduğu yerlerde dikkatli olmaları, sis dağılana kadar acil olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Geceden bu yana etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle Amasya-Suluova kara yolunda da araçlar kontrollü ilerledi.

Görüş mesafesinin düştüğü Suluova merkezde polis ekipleri kavşaklarda tedbir aldı.





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