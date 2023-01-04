"Amasya sıkma tarhanası" coğrafi işaretle tescillendi

AMASYA (AA) - Amasya'nın yöresel lezzetlerinden "Amasya sıkma tarhanası", Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Amasya Valiliği ile Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliğinin girişimiyle coğrafi işaret tescili yapılan "Amasya sıkma tarhanası"nın tanıtımı amacıyla kentteki bir otelde program düzenlendi.

Vali Mustafa Masatlı, burada yaptığı konuşmada, Amasya'ya özgü bir lezzet olan sıkma tarhananın coğrafi işaret tanıtımını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kadim bir kültüre sahip Amasya'da tarihin pek çok dokusunu her yönüyle görmenin mümkün olduğunu dile getiren Masatlı, "Sıkma tarhanasını Amasya'mızın 17. coğrafi işaretli ürünü olarak tescil ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. En zengin mutfaklardan biri olan Türk mutfağı, Çin ve Fransız mutfakları ile dünyanın en ünlü ve önemli üç mutfağından biri olarak kendinden söz ettirmeyi başarmıştır." dedi.

Her ülkenin yemek kültürü ve geleneksel yemeklerinin önem taşıdığını belirten Masatlı, "Tarhana da Türk mutfağı için büyük önem taşıyan ve her yöremizde farklı çeşitleri bulunan yiyeceklerden bir tanesidir. Orta Asya'da yaşayan Türklerin bulduğu, besin değeri yüksek olan tarhana, yüzyıllar boyu özellikle kahvaltılarda ve yemeklerden önce tüketilmiştir." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından coğrafi işareti alınan "Amasya sıkma tarhanası"nın yapımına ilişkin sunum gerçekleştirildi. Daha sonra Vali Masatlı ve katılımcılar, tarhana çorbasının tadına baktı.

Programa Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile davetliler katıldı.



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