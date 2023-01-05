Merzifon'dan kısa kısa

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AMASYA (AA)- Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, ilçedeki okul ve kurumlarda incelemelerde bulundu.

Güldoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ile Namık Kemal Ortaokulu'nu ziyaret etti. Okulun fiziki, personel ve eğitim durumu hakkında okul müdürü Ahmet Kizir'den bilgi alan Güldoğan, ardından sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyen Güldoğan, zaman buldukça okulları ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelmeye devam edeceğini kaydetti.

Güldoğan, daha sonra yapımı devam eden İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Aile Sağlığı Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

- Yatırım değerlendirme toplantısı düzenlendi

Merzifon Kaymakamlığı tarafından ilçede yapılması planlanan çalışmalara yönelik Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında toplantı düzenlendi.



Kaymakamlıktaki toplantıda yapılan ve yapılacak projeler ele alındı.

Güldoğan, daire müdürlerinin katılımıyla her ay düzenli olarak bir araya gelerek, proje ve yatırımları görüştüklerini dile getirdi.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nesrin Pircanoğlu ve ilgili kurumların müdürleri katıldı.





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